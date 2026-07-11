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Ни одного промаха: «Герани» точно поразили топливные хранилища ВСУ в двух областях

Расчёты ударных беспилотников «Герань» уничтожили склады горюче-смазочных материалов, задействованные для снабжения ВСУ. Об итогах боевой работы сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: Life.ru

ВС России уничтожили склады ГСМ в Днепропетровской и Запорожской областях. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ.

Целями для российских БПЛА стали объекты в населённом пункте Губиниха Днепропетровской области и на территории масложирового комбината в Запорожье. В военном ведомстве подчеркнули, что обе цели использовались украинской стороной для обеспечения своих подразделений.

Контроль поражения вёлся в режиме реального времени. На опубликованных кадрах зафиксировано разрушение хранилищ и объёмное возгорание.

Ранее сообщалось, что российские военные минувшей ночью нанесли серию высокоточных ударов по ключевым объектам украинской военной инфраструктуры. К атаке привлекли дальнобойные средства наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты, главными целями которых стали промышленные площадки в Киеве и стратегические порты Одессы.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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