Ни одного промаха: «Герани» точно поразили топливные хранилища ВСУ в двух областях

ВС России уничтожили склады ГСМ в Днепропетровской и Запорожской областях. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ.
Целями для российских БПЛА стали объекты в населённом пункте Губиниха Днепропетровской области и на территории масложирового комбината в Запорожье. В военном ведомстве подчеркнули, что обе цели использовались украинской стороной для обеспечения своих подразделений.
Контроль поражения вёлся в режиме реального времени. На опубликованных кадрах зафиксировано разрушение хранилищ и объёмное возгорание.
Ранее сообщалось, что российские военные минувшей ночью нанесли серию высокоточных ударов по ключевым объектам украинской военной инфраструктуры. К атаке привлекли дальнобойные средства наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты, главными целями которых стали промышленные площадки в Киеве и стратегические порты Одессы.
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