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Трамп рассказал о результатах своего медосмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что он «на отлично» прошел новый медицинский осмотр и запросил провести еще один когнитивный тест.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп заявил, что он «на отлично» прошел новый медицинский осмотр и запросил провести еще один когнитивный тест.

«Я только что на отлично прошел медосмотр в [Национальном военно-медицинском центре имени] Уолтера Рида, я прохожу его каждые шесть месяцев, и я запросил еще один когнитивный тест, единственный президент, который прошел его три раза, и я успешно прошел их все — правильно ответил на каждый вопрос», — написал Трамп в Truth Social.

Он не уточнил, когда именно был проведен осмотр.

14 июня Дональду Трампу исполнилось 80 лет.

В конце мая личный врач Трампа Шон Барбабелла заявил по итогам медицинского обследования, что американский президент находится в «отличном состоянии здоровья» и «полностью готов» исполнять свои обязанности. В своем отчете доктор подчеркнул, что Трамп «остается в отличном здравии, демонстрируя сильную сердечную, легочную, неврологическую и общую физическую функции», а его «сердечный возраст» на 14 лет моложе фактического.

При этом эксперты, опрошенные The Wall Street Journal (WSJ), отметили, что меморандум недостаточно конкретен и лишен подробностей состояния главы государства. В частности, по их словам, в нем не хватает ключевой информации, которая подтвердила выводы об «отличном состоянии президента»: результаты УЗИ сонных артерий, кальциевый индекс, показатель CAD-RADS и другие.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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