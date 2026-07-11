Трамп рассказал о результатах своего медосмотра

«Я только что на отлично прошел медосмотр в [Национальном военно-медицинском центре имени] Уолтера Рида, я прохожу его каждые шесть месяцев, и я запросил еще один когнитивный тест, единственный президент, который прошел его три раза, и я успешно прошел их все — правильно ответил на каждый вопрос», — написал Трамп в Truth Social.