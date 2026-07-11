Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios узнал о переговорах об открытии прохода в Ормузском проливе

В Маскате при участии катарской стороны проходят переговоры представителей Ирана и Омана, посвященные открытию прохода в Ормузском проливе. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного дипломата.

Источник: Новости Mail

«Региональный источник сообщил, что стороны обсуждают возможное заявление о полном открытии “срединной линии” в Ормузском проливе (который находится в международных водах) для свободного и беспрепятственного судоходства», — написал Равид в соцсети X.

Срединная линия представляет собой центральный судоходный коридор в международных водах, расположенный между разделенными полосами движения судов. Данный коридор не относится к территориальным водам прибрежных государств и используется для безопасного прохода судов в обоих направлениях.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Маскат утром 11 июля, где его встретил глава внешнеполитического ведомства Омана Бадр Аль-Бусаиди, сообщает IRIB. «Визит является частью продолжения консультаций и содействия безопасному проходу в Ормузском проливе», — говорится в публикации.

Ранее The Wall Street Journal и Axios со ссылкой на американских чиновников информировали, что в ночь на 7 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал танкеры в районе Ормузского пролива. После этого США дважды объявили об ударах по Ирану, назвав их ответом на атаки на коммерческое судоходство. Президент США Дональд Трамп позже заявил, что считает перемирие с Ираном завершенным.

Саудовская Аравия обвинила Иран в атаке на танкер Wedyan, по утверждению Эр-Рияда, Иран также атаковал катарский танкер Al Rekayyat.

МИД Катара осудил нападение, назвав его серьезным нарушением международной морской безопасности, и призвал Иран прекратить действия, создающие угрозу региональной безопасности.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отверг обвинения Катара, заявив, что они вызывают вопросы и противоречат принципу добрососедства.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше