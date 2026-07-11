Yle узнало, что Россия уведомила Финляндию о закрытии ж/д переходов

В конце июня правительство России временно приостановило движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Соответствующее распоряжение вступило в силу 1 июля. Документ предполагает остановку движения лиц, транспортных средств, товаров и грузов через определенные погранпереходы. Как сообщало Yle, более 100 сотрудников финской таможни на восточной границе оказались в вынужденном отпуске из-за ухудшения ситуации с грузовыми перевозками между Финляндией и Россией.