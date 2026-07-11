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Yle узнало, что Россия уведомила Финляндию о закрытии ж/д переходов

Россия направила Финляндии официальное уведомление о временной приостановке движения на нескольких железнодорожных пунктах пропуска, сообщает Yle.

Источник: РБК

Россия направила Финляндии официальное уведомление о временной приостановке движения на нескольких железнодорожных пунктах пропуска, сообщает Yle.

Решение затронуло пункты пропуска Вартиус-Люття, Ниирала-Вяртсиля, Иматра-Светогорск, а также станции Выборг и Санкт-Петербург. Официальный документ поступил Хельсинки 9 июля, хотя финские власти узнали о планах России еще в конце июня из СМИ.

В МИД Финляндии заявили, что решение российских властей не окажет серьезного влияния на страну, поскольку основные грузовые железнодорожные перевозки идут через Вайниккалу, который не затронут ограничения.

В конце июня правительство России временно приостановило движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Соответствующее распоряжение вступило в силу 1 июля. Документ предполагает остановку движения лиц, транспортных средств, товаров и грузов через определенные погранпереходы. Как сообщало Yle, более 100 сотрудников финской таможни на восточной границе оказались в вынужденном отпуске из-за ухудшения ситуации с грузовыми перевозками между Финляндией и Россией.

Финляндия начала закрывать погранпереходы с Россией в ноябре 2023 года, ограничения охватили почти все сухопутные КПП. Хельсинки обвиняет Москву в организации потока беженцев из Ближнего Востока и Африки, но Россия эти обвинения отвергала.

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