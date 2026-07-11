Сбежавшего командира бригады ВСУ разыскивают за причастность к похищению людей

Скандал разгорелся после того, как в украинских СМИ появилась информация об исчезновении двух братьев в Киевской области. В ночь на 28 июня военнослужащие насильно увезли мужчин в неизвестном направлении. Их местонахождение до сих пор остаётся загадкой для родственников. Полиция задержала девять человек, среди которых оказался и комбат.