Yle: Россия уведомила Финляндию о закрытии некоторых КПП на железной дороге

Россия официально уведомила Финляндию о закрытии нескольких контрольно-пропускных пунктов на железной дороге. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.
Уточняется, что ограничения были введены на КПП Вартиус — Люття и Ниирала — Вяртсиля в Карелии. Также были закрыты пункты Иматра — Светогорск в Ленинградской области, на станциях Выборг и Санкт-Петербург.
Контрольно-пропускные пункты со стороны Финляндии на границе с Россией в настоящий момент закрыты по решению финских властей.
Ранее KP.RU сообщал, что правительство России опубликовало постановление о закрытии нескольких КПП на границах с Латвией, Эстонией и Финляндией. Речь идет об ограничениях на станции Печоры-Псковские и Пыталово. На КПП временно приостановлено движение людей, транспорта, товаров и грузов через погранпереходы.