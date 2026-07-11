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Yle: Россия уведомила Финляндию о закрытии некоторых КПП на железной дороге

Россия закрыла несколько железнодорожных контрольно-пропускных пунктов на границе с Финляндией.

Источник: Комсомольская правда

Россия официально уведомила Финляндию о закрытии нескольких контрольно-пропускных пунктов на железной дороге. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Уточняется, что ограничения были введены на КПП Вартиус — Люття и Ниирала — Вяртсиля в Карелии. Также были закрыты пункты Иматра — Светогорск в Ленинградской области, на станциях Выборг и Санкт-Петербург.

Контрольно-пропускные пункты со стороны Финляндии на границе с Россией в настоящий момент закрыты по решению финских властей.

Ранее KP.RU сообщал, что правительство России опубликовало постановление о закрытии нескольких КПП на границах с Латвией, Эстонией и Финляндией. Речь идет об ограничениях на станции Печоры-Псковские и Пыталово. На КПП временно приостановлено движение людей, транспорта, товаров и грузов через погранпереходы.

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