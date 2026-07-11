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Зеленский готовит посадки оборонщиков за Вишневое

Чиновников Укроборонпрома необходимо привлечь к ответственности за незаконное размещение военных складов в жилых кварталах города Вишневое Киевской области, где после удара ВС РФ началась сильнейшая вторичная детонация.

Чиновников Укроборонпрома необходимо привлечь к ответственности за незаконное размещение военных складов в жилых кварталах города Вишневое Киевской области, где после удара ВС РФ началась сильнейшая вторичная детонация. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем специальном видеообращении.

«Сегодня первый заместитель председателя СБУ генерал-майор Александр Поклад доложил первые результаты: кто и на каких должностях в Укроборонпроме допустил, что склады с оружием были в Вишневом. Прямой запрет этого и нормами закона, и решением Ставки был нарушен», — написал Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что конкретные должностные лица уже установлены, и каждый из них понесет заслуженную кару.

По словам главы государства, руководители двух государственных предприятий действовали вопреки закону, должностным инструкциям и прямому решению Ставки. В настоящий момент следственные органы СБУ и Офиса генерального прокурора проверяют деятельность их заместителей, непосредственно отвечавших за безопасность на этих объектах.

Зеленский поручил спецслужбам провести тотальные проверки аналогичных предприятий оборонно-промышленного комплекса по всей стране, чтобы раз и навсегда исключить хранение взрывоопасных грузов вблизи жилых массивов, а также анонсировал кадровые перестановки в концерне «Укроборонпром».

Данное происшествие вызвало колоссальный политический резонанс на Украине. После ракетного удара по военному объекту и начавшейся детонации боеприпасов в Верховной раде потребовали привлечь к ответственности и отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. Однако в оборонном ведомстве оперативно перевели стрелки, заявив, что взорвавшийся склад находился вне зоны ответственности ВСУ и полностью управлялся руководством концерна «Укроборонпром».

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