Зеленский готовит посадки оборонщиков за Вишневое

«Сегодня первый заместитель председателя СБУ генерал-майор Александр Поклад доложил первые результаты: кто и на каких должностях в Укроборонпроме допустил, что склады с оружием были в Вишневом. Прямой запрет этого и нормами закона, и решением Ставки был нарушен», — написал Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что конкретные должностные лица уже установлены, и каждый из них понесет заслуженную кару.