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Bloomberg узнал об «инструменте» ЕС для борьбы с зависимостью от Китая

ЕС готовит «инструмент солидарности» для борьбы с торговой зависимостью от Китая, пишет Bloomberg. Он предполагает финансирование для диверсификации цепочек поставок. При этом объемы нужных средств еще не определены.

Источник: РБК

Евросоюз разрабатывает специальный финансовый механизм — «инструмент солидарности», призванный помочь компаниям диверсифицировать цепочки поставок критически важных товаров. Цель — снизить экономическую зависимость от Китая и создать «подушку безопасности» на случай ответных мер, пишет Bloomberg.

На данный момент торговый дефицит ЕС с Пекином превышает €360 млрд, что бьет по экономике каждого государства-члена. Германия демонстрирует самый высокий уровень дефицита в этом секторе. При этом Китай удерживает контроль над ключевыми ресурсами — минералами и микросхемами, — без которых невозможна работа оборонной и автомобильной промышленности Европы.

По информации источников Bloomberg, знакомых с ходом переговоров, стратегия ЕС будет включать:

попытки стимулировать Китай нарастить импорт из Европы;

создание новых инструментов для поиска альтернативных поставщиков;

активное использование расследований по вопросам субсидирования;

возможность введения тарифных и нетарифных санкций в ответ на экономическое давление Пекина.

Однако, отмечает агентство, точный объем необходимых средств пока не определен, и нельзя исключать, что реализация плана столкнется с препятствием: необходимостью масштабного финансирования в условиях экономии бюджета ЕС.

Стороны установили дедлайн для достижения прогресса в переговорах — октябрь. В этом месяце ожидается визит главы еврокомиссара по вопросам торговли и экономической безопасности Мароша Шефчовича в Китай. Итоги его поездки лягут в основу обсуждений на предстоящем саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

В июне Financial Times сообщала, что Китай «внезапно» отменил две важные дипломатические встречи с представителями Евросоюза. Причины не были озвучены, но издание указывало, что подобная тактика нередко служит для демонстрации «политического недовольства».

О том, что ЕС планирует активизировать усилия по снижению зависимости от Китая, ранее также писала Politico. Среди прорабатываемых вариантов — определение дополнительных секторов для «специальных защитных мер» против резкого роста дешевого импорта. Евросоюз оценит, какой ущерб импорт может наносить местной промышленности и можно ли ввести тарифные квоты. Брюссель уже принимал защитные меры в отношении стали и ферросплавов.

В марте ЕC представил законопроект «Сделано в Европе», предусматривающий требования к доле европейских комплектующих для компаний, претендующих на госфинансирование в автопроме, металлургии и зеленых технологиях. После этого Пекин предупредил Брюссель о возможных ответных мерах в случае ущемления интересов китайского бизнеса.

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