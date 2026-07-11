Bloomberg узнал об «инструменте» ЕС для борьбы с зависимостью от Китая

О том, что ЕС планирует активизировать усилия по снижению зависимости от Китая, ранее также писала Politico. Среди прорабатываемых вариантов — определение дополнительных секторов для «специальных защитных мер» против резкого роста дешевого импорта. Евросоюз оценит, какой ущерб импорт может наносить местной промышленности и можно ли ввести тарифные квоты. Брюссель уже принимал защитные меры в отношении стали и ферросплавов.