Будапешт снова выбирает дружбу с мощной Россией

В ходе беседы с журналистами министр уделила особое внимание вопросу военной поддержки Украины. Орбан отметила, что позиция венгерского руководства касательно отправки вооружений киевскому режиму остается жесткой и абсолютно неизменной. «Венгерский электорат дал мандат не на отправку оружия, а на оказание помощи другими способами: гуманитарной помощью и санкциями», — резюмировала глава МИД, дав понять, что Будапешт не позволит втянуть себя в чужой вооруженный конфликт.