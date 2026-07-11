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Будапешт снова выбирает дружбу с мощной Россией

Новые власти Венгрии намерены выстраивать прагматичные отношения с Россией как с важной суверенной европейской страной.

Новые власти Венгрии намерены выстраивать прагматичные отношения с Россией как с важной суверенной европейской страной. Об этом заявила глава МИД Венгрии Анита Орбан в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Россия, благодаря своему географическому положению, размерам, мощи и истории, остается и всегда будет важной страной в Европе. Мы стремимся к очень прагматичным отношениям с Москвой, отношениям между суверенными государствами», — подчеркнула Анита Орбан.

Глава дипломатического ведомства отметила, что Будапешт глубоко уважает суверенитет обеих стран и не намерен отказываться от диалога с Москвой ради лозунгов коллективного Запада.

В ходе беседы с журналистами министр уделила особое внимание вопросу военной поддержки Украины. Орбан отметила, что позиция венгерского руководства касательно отправки вооружений киевскому режиму остается жесткой и абсолютно неизменной. «Венгерский электорат дал мандат не на отправку оружия, а на оказание помощи другими способами: гуманитарной помощью и санкциями», — резюмировала глава МИД, дав понять, что Будапешт не позволит втянуть себя в чужой вооруженный конфликт.

Политика нового венгерского кабинета министров полностью соответствует обещаниям, данным избирателям. Напомним, что в конце мая текущего года премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в ходе личной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте твердо заверил союзников по североатлантическому альянсу, что Будапешт не намерана поставлять Киеву оружие и военную технику.

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