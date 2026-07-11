Минобороны: оружие ВС России способно преодолевать западные системы ПВО

Ранее KP.RU сообщал, что украинские системы противовоздушной обороны не смогли справиться с российскими баллистическими ракетами во время атак 11 июля. Как заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, из шести ракет «Искандер» ВСУ не удалось сбить ни одной.