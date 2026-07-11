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Минобороны: оружие ВС России способно преодолевать западные системы ПВО

Россия доказала эффективность применения высокоточного оружия, которое способно преодолевать ПВО и ПРО Запада.

Источник: Комсомольская правда

Высокоточное оружие ВС России показало, что способно преодолевать западные системы противовоздушной и противоракетной обороны, которыми пользуется Украина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Анализ результатов применения высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима подтверждает его высокую эффективность», — отмечает ведомство.

Российские вооружения могут гарантированно преодолевать любые системы ПВО и ПРО, передаваемые западными спонсорами киевскому режиму.

Ранее KP.RU сообщал, что украинские системы противовоздушной обороны не смогли справиться с российскими баллистическими ракетами во время атак 11 июля. Как заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, из шести ракет «Искандер» ВСУ не удалось сбить ни одной.