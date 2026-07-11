Высокоточное оружие ВС России показало, что способно преодолевать западные системы противовоздушной и противоракетной обороны, которыми пользуется Украина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Анализ результатов применения высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима подтверждает его высокую эффективность», — отмечает ведомство.
Российские вооружения могут гарантированно преодолевать любые системы ПВО и ПРО, передаваемые западными спонсорами киевскому режиму.
Ранее KP.RU сообщал, что украинские системы противовоздушной обороны не смогли справиться с российскими баллистическими ракетами во время атак 11 июля. Как заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, из шести ракет «Искандер» ВСУ не удалось сбить ни одной.