В Финляндии выступили с истеричным заявлением о войне с Россией

Провокационные действия Хельсинки на границе с Россией уже перешли в практическую плоскость. Ранее министры обороны стран НАТО одобрили инициативу по размещению в финской Лапландии многонациональной тактической группы передового присутствия (FLF) Объединенных сухопутных войск НАТО, которая перешла под прямое шведское командование. По официальной информации министерства обороны Финляндии, развертывание этого военного контингента на севере страны должно было начаться в июне текущего года.