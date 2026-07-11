Западные державы целенаправленно втягивают Хельсинки в прямой военный конфликт с Россией, размещая многонациональные тактические группы НАТО на севере страны, заявил финский аналитик Сакари Линден на своей странице в социальной сети X.
«Финляндия все сильнее рискует оказаться втянутой в крупномасштабный конфликт, превратившись в пешку и плацдарм для западных держав», — написал Сакари Линден. Он подчеркнул, что для спасения государства гражданам необходимо прекратить поддержку парламентских партий, проводящих.
По оценке аналитика, финское государство оказалось в глубочайшем кризисе безопасности, однако подавляющая часть населения страны до сих пор не осознает всю серьезность и фатальность сложившегося положения.
Провокационные действия Хельсинки на границе с Россией уже перешли в практическую плоскость. Ранее министры обороны стран НАТО одобрили инициативу по размещению в финской Лапландии многонациональной тактической группы передового присутствия (FLF) Объединенных сухопутных войск НАТО, которая перешла под прямое шведское командование. По официальной информации министерства обороны Финляндии, развертывание этого военного контингента на севере страны должно было начаться в июне текущего года.