Новая глава МИД Венгрии высказалась об отношениях с Россией

«Россия, благодаря своему географическому положению, размерам, мощи и истории, остается и всегда будет важной страной в Европе. Мы стремимся к очень прагматичным отношениям с Москвой, отношениям между суверенными государствами», — сказала она.
Ранее посол Украины в Венгрии Федор Шандор оценил позицию Будапешта по поставкам оружия. «Венгрия публично настаивает, что не будет снабжать оружием или боевой техникой непосредственно российско-украинскую войну», — сообщил он.
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