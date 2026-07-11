Суд в Калифорнии присудил сыну Байдена 1,7 миллиона долларов по иску

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Суд в американском штате Калифорния присудил сыну бывшего президента США Хантеру Байдену 1,7 миллиона долларов по иску о клевете, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.
Как следует из материалов дела, ответчик, бывший гендиректор онлайн-ретейлера Overstock.com Патрик Бирн заявил в одном из интервью, что Байден-младший якобы пытался воспользоваться своим родством с президентом США Джо Байденом, чтобы получить от правительства Ирана взятку в размере 800 миллионов долларов.
«Истцу присуждается 1 доллар в качестве номинального возмещения ущерба и 1 700 000 долларов в качестве штрафных убытков», — говорится в решении суда.
Хантер Байден — первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода «умышленной неуплаты налогов» в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов налогов в 2017 и 2018 годах, но тратил деньги на эскортниц и наркотики, как указал в обвинительном заключении прокурор.
Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом «Кольт». Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозило максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.