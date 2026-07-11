Грэм* осмотрел подземный завод беспилотников на Украине и сделал заявление

Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) посетил на Украине производственные площадки компании SkyFall, где выпускают различные типы беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Во время визита сенатору показали ударные беспилотники Vampire, FPV-дроны Shrike, а также перехватчики БПЛА P1-SUN.
Как уточняется, производственные мощности размещены глубоко под землей. Грэм* осмотрел предприятие и заявил, что увиденное соответствует наиболее современному уровню технологий.
По итогам посещения сенатор отметил, что, по его мнению, отказ США от сотрудничества с Украиной в сфере беспилотных технологий стал бы серьезной ошибкой.
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* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.