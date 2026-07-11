Напомним, в конце июня бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница и сын пострадали при взрыве в Монако: начинённый взрывчаткой рюкзак оставила у их двери 30-летняя украинка. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что ответственность за теракт в Монако лежит на Владимире Зеленском, которого он обвинил в переходе красной черты и совершении кровавых нападений у берегов Европы. Политик также выразил мнение, что ЕС давно должен был прекратить финансирование и поставки оружия Киеву, поскольку именно попустительство Запада привело к совершению терактов на территории Евросоюза.