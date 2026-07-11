Силы ПВО сбили 41 дрон ВСУ над регионами России за день

Силы противовоздушной обороны сбили 41 беспилотник Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России в течение дня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в субботу, 11 июля.
«В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее KP.RU сообщал, что в ночь с 10 на 11 июля средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 178 украинских беспилотников над регионами России.
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