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Силы ПВО сбили 41 дрон ВСУ над регионами России за день

Российские силы ПВО уничтожили 41 беспилотник ВСУ над шестью регионами России и акваториями Черного и Азовского морей.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны сбили 41 беспилотник Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России в течение дня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в субботу, 11 июля.

«В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что дроны были уничтожены на территориями Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областей. Также БПЛА сбили над Краснодарским краем, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее KP.RU сообщал, что в ночь с 10 на 11 июля средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 178 украинских беспилотников над регионами России.

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