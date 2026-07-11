Польша и Франция начали консультации по «ядерному зонтику» для Европы

Первая встреча руководящей группы по ядерному сотрудничеству прошла в Париже 10 июля 2026 года. Она состоялась на базе предложения президента Эмманюэля Макрона о налаживании стратегического диалога с партнёрами по концепции продвинутого сдерживания. Подробности переговоров в Варшаве раскрывать не стали, отметив лишь, что стороны сосредоточились на текущих вопросах европейской безопасности.