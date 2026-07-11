Глава МИД Венгрии заявила о стремлении к прагматичным отношениям с Москвой

«Россия, благодаря своему географическому положению, размерам, мощи и истории, остаётся и всегда будет важной страной в Европе», — сказала министр.
«Венгерский электорат дал мандат не на отправку оружия, а на оказание помощи другими способами: гуманитарной помощью и санкциями», — заявила глава внешнеполитического ведомства.
Ранее позиция нового венгерского правительства по России и Украине вызвала недовольство в Евросоюзе. Премьер Петер Мадьяр также исключил отправку венгерских военнослужащих на Украину, подчеркнув, что Будапешт не рассматривает участие в подобных миссиях до завершения конфликта.
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