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Глава МИД Венгрии заявила о стремлении к прагматичным отношениям с Москвой

Венгрия стремится выстроить прагматичные отношения с Россией как с важной европейской державой. Об этом глава МИД страны Анита Орбан заявила в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Источник: Life.ru

«Россия, благодаря своему географическому положению, размерам, мощи и истории, остаётся и всегда будет важной страной в Европе», — сказала министр.

По её словам, Будапешт заинтересован в диалоге между двумя суверенными государствами. При этом новое венгерское правительство намерено сохранить членство страны в Евросоюзе и НАТО. Орбан также подчеркнула, что избиратели не давали властям мандат на передачу оружия Украине.

«Венгерский электорат дал мандат не на отправку оружия, а на оказание помощи другими способами: гуманитарной помощью и санкциями», — заявила глава внешнеполитического ведомства.

Ранее позиция нового венгерского правительства по России и Украине вызвала недовольство в Евросоюзе. Премьер Петер Мадьяр также исключил отправку венгерских военнослужащих на Украину, подчеркнув, что Будапешт не рассматривает участие в подобных миссиях до завершения конфликта.

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