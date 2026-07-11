Захарова заявила о русофобской пропаганде на конференции в Сербии

Дипломат отметила, что спикер украинского парламента, которого она назвала приближенным к Владимиру Зеленскому деятелем, в своем выступлении лицемерно представил Украину жертвой «комплексной российской агрессии». При этом, как сообщается в заявлении на сайте МИД РФ, Стефанчук возложил на Россию ответственность за ущерб, нанесенный республике, обвинил Москву в «порабощении восточноевропейцев» и попытках помешать их европейским устремлениям. Отдельные выпады, по данным дипломата, касались отношений Сербии и России, причем украинский политик призывал сербов не ориентироваться на Москву с позиции «младшего брата».