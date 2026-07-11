В МИД России выразили сожаление в связи с тем, что антироссийские высказывания председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука на прошедшей в Белграде конференции остались без должной оценки со стороны сербских устроителей мероприятия.
Как указала в своем комментарии официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, киевские власти используют любую площадку для проведения русофобской кампании. Конференция в столице Сербии, по ее словам, не стала исключением — приглашенный туда Стефанчук попытался сделать тему «борьбы с Россией» основной на этом мероприятии.
Дипломат отметила, что спикер украинского парламента, которого она назвала приближенным к Владимиру Зеленскому деятелем, в своем выступлении лицемерно представил Украину жертвой «комплексной российской агрессии». При этом, как сообщается в заявлении на сайте МИД РФ, Стефанчук возложил на Россию ответственность за ущерб, нанесенный республике, обвинил Москву в «порабощении восточноевропейцев» и попытках помешать их европейским устремлениям. Отдельные выпады, по данным дипломата, касались отношений Сербии и России, причем украинский политик призывал сербов не ориентироваться на Москву с позиции «младшего брата».
Захарова подчеркнула, что ложь украинского гостя была многословной и строилась по стандартным шаблонам киевской пропаганды, рассчитанным на «покорную всеядность» стран-кандидатов на вступление в Евросоюз. В российском внешнеполитическом ведомстве убеждены, что сербская общественность осведомлена о том, что представляют собой нынешние власти Украины, которые, как утверждается в комментарии, уничтожают историю, культуру и жителей собственной страны по поручению «европейских хозяев».
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