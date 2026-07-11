Художник «лишил» Меркель пальца на официальном портрете

В Берлине представили официальный портрет бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, который пополнит галерею глав правительства ФРГ. Однако внимание немецких журналистов привлекла деталь: на изображении у политика отсутствует указательный палец на одной из рук.
Автором полотна выступил художник Жереми Кейрас. На портрете экс-канцлер запечатлена в небесно-голубом пиджаке, она опирается на стол пальцами левой руки. Именно на этой кисти, как отмечает таблоид Bild, не хватает указательного пальца.
Издание задается вопросом, является ли это ошибкой живописца или частью художественного замысла. При этом, несмотря на возможный недочет, портрет выполнен очень аккуратно, а сам Кейрас, по данным прессы, до этого был малоизвестен публике и работает преимущественно в абстрактной манере.
Frankfurter Allgemeine Zeitung в свою очередь обращает внимание на композиционное сходство: поза Меркель повторяет изображения влиятельных женщин прошлого, в частности, императрицы Екатерины Великой и эрцгерцогини Марии Терезии, которых в аналогичном положении писали в периоды их правления.
До конца октября портрет будет экспонироваться в Боде, а затем займет свое постоянное место на первом этаже среди портретов других немецких канцлеров.
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