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Число погибших из-за землетрясений в Венесуэле превысило 4,3 тыс. человек

Число погибших из-за землетрясений в Венесуэле возросло до 4333 человек. Об этом сообщил журналистам председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, передает Reuters.

Число погибших из-за землетрясений в Венесуэле возросло до 4333 человек. Об этом сообщил журналистам председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, передает Reuters.

Личности 315 погибших не установлены, добавил господин Родригес. Число пострадавших не изменилось — 16,7 тыс. человек. Из-под завалов спасли 6,4 тыс. человек. Около 17 тыс. человек остались без жилья. Власти распределят первые 200 домов среди пострадавших на следующей неделе, уточнил Хорхе Родригес.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. Сильнее всего пострадал город Ла-Гуайра. Разрушения также зафиксированы в Каракасе, в штатах Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй. Всего повреждено 856 зданий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Семь бед без ответа».

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