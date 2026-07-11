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В США заявили, что Киев упустил шанс на мир из-за расширения НАТО на восток

Киев упустил возможность урегулировать конфликт мирным путём из-за продвижения НАТО на восток. Такое мнение высказано в публикации американского издания American Conservative.

Источник: Life.ru

Автор статьи полагает, что нынешнего сценария можно было избежать. Для этого Североатлантическому альянсу следовало сдержать обещание и отказаться от расширения на восток.

Кроме того, по мнению журнала, Украина и её западные союзники могли бы использовать Минские договорённости как реальный путь к миру и реализовать их, а не превращать соглашения в инструмент для затягивания времени и наращивания военного потенциала перед боевыми действиями.

Ранее бывший глава украинского правительства Николай Азаров выразил уверенность, что двери Североатлантического альянса для Киева закрыты наглухо и в обозримом будущем ситуация не изменится. По его словам, государства-члены блока совершенно не заинтересованы в присоединении страны с разрушенной экономикой, запредельным уровнем коррупции и разгулом преступности.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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