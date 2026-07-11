Суд в США присудил сыну Байдена 1,7 млн долларов по иску о клевете

Суд штата Калифорния обязал выплатить Хантеру Байдену, сыну бывшего президента США Джо Байдена, компенсацию в размере 1,7 миллиона долларов по делу о распространении порочащих сведений. Соответствующая информация содержится в судебных материалах.
Согласно документам, ответчиком по делу выступил Патрик Бирн, ранее занимавший пост главы интернет-ретейлера Overstock.com. В одном из своих публичных выступлений он утверждал, что Байден-младший якобы использовал семейные связи для получения крупной взятки от иранских властей — в размере 800 миллионов долларов.
«Истцу присуждается 1 доллар в качестве номинального возмещения ущерба и 1 700 000 долларов в качестве штрафных убытков», — указано в судебном решении.
Хантер Байден стал первым в истории Соединенных Штатов сыном президента, в отношении которого были возбуждены уголовные дела. Ему инкриминируются два случая преднамеренного уклонения от уплаты налогов в Калифорнии.
Кроме того, Байдену-младшему предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр. Утверждается, что он в 2018 году, зная о применении запрещенных препаратов, незаконно владел пистолетом марки «Кольт». Данное нарушение законодательства предусматривало максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы.
Ранее Хантер Байден признался, что когда-то употреблял наркотические вещества.