Суд в США присудил сыну Байдена 1,7 млн долларов по иску о клевете

Согласно документам, ответчиком по делу выступил Патрик Бирн, ранее занимавший пост главы интернет-ретейлера Overstock.com. В одном из своих публичных выступлений он утверждал, что Байден-младший якобы использовал семейные связи для получения крупной взятки от иранских властей — в размере 800 миллионов долларов.