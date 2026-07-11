Оман и Иран условились продолжать диалог по судоходству в Ормузском проливе

Ранее Белый дом выдвинул Тегерану жёсткий ультиматум, потребовав незамедлительно объявить Ормузский пролив открытым и гарантировать безопасность гражданского судоходства. Американская администрация настаивает на том, чтобы иранская сторона сделала соответствующее публичное заявление уже в ближайшую субботу. Власти США требуют от Тегерана не просто формального признания свободы навигации, но и взятия на себя чётких обязательств по немедленному прекращению любых атак на торговые суда.