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Оман и Иран условились продолжать диалог по судоходству в Ормузском проливе

Оман и Иран условились не сворачивать консультации по безопасности и свободе судоходства в Ормузском проливе. Об этом проинформировал оманский МИД после переговоров в Маскате.

Источник: Life.ru

Встреча министра иностранных дел султаната Бадра аль-Бусаиди с иранским коллегой Аббасом Арагчи прошла на фоне последних событий в регионе. Стороны договорились продолжать обсуждения как на техническом, так и на политическом уровнях.

«Стороны договорились продолжить эти обсуждения на техническом и политическом уровнях для достижения необходимых договорённостей в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Белый дом выдвинул Тегерану жёсткий ультиматум, потребовав незамедлительно объявить Ормузский пролив открытым и гарантировать безопасность гражданского судоходства. Американская администрация настаивает на том, чтобы иранская сторона сделала соответствующее публичное заявление уже в ближайшую субботу. Власти США требуют от Тегерана не просто формального признания свободы навигации, но и взятия на себя чётких обязательств по немедленному прекращению любых атак на торговые суда.

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