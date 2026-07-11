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После взрывов в Ахтырке на севере Украины часть города осталась без света

Взрывы прогремели в Ахтырке Сумской области на севере Украины, город частично остался без света. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Источник: Life.ru

По имеющейся информации, ещё один взрыв произошёл после того, как в части города было прекращено электроснабжение. Сейчас воздушная тревога объявлена в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

Ранее расчёты ударных беспилотников «Герань» уничтожили склады горюче-смазочных материалов, задействованные для снабжения Вооружённых сил Украины. Целями для российских БПЛА стали объекты в населённом пункте Губиниха Днепропетровской области и на территории масложирового комбината в Запорожье. В военном ведомстве подчеркнули, что обе цели использовались украинской стороной для обеспечения своих подразделений.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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