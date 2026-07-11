Польша и Франция начали переговоры о европейском «ядерном зонтике»

«Обе делегации сосредоточились на текущей ситуации в области безопасности в Европе. Группа также обозначила масштабы дальнейших детальных переговоров и двустороннего сотрудничества, направленных на укрепление безопасности в Польше, Франции и во всей Европе», — указано в сообщении польского правительства.