Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша и Франция начали переговоры о европейском «ядерном зонтике»

Представители Польши и Франции провели в Париже первые консультации по вопросам ядерного сдерживания. Об этом сообщило правительство Польши. Во встрече участвовали представители Минобороны и МИД двух стран, уточнила пресс-служба администрации Франции.

Представители Польши и Франции провели в Париже первые консультации по вопросам ядерного сдерживания. Об этом сообщило правительство Польши. Во встрече участвовали представители Минобороны и МИД двух стран, уточнила пресс-служба администрации Франции.

«Обе делегации сосредоточились на текущей ситуации в области безопасности в Европе. Группа также обозначила масштабы дальнейших детальных переговоров и двустороннего сотрудничества, направленных на укрепление безопасности в Польше, Франции и во всей Европе», — указано в сообщении польского правительства.

С инициативой начать диалог о ядерном сдерживании выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. В марте он объявил об изменении национальной ядерной доктрины. В числе предложений — расширить арсенал военно-воздушных сил и флота, увеличить количество атомных боеголовок и распространить французский «ядерный зонтик» на всю Европу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Французской обороне предписали ужесточение».

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше