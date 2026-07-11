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«Угроза — это США»: Диас-Канель обвинил Вашингтон в энергоколлапсе на Кубе

Президент Кубы Мигель Диас-Канель вновь опроверг утверждения Вашингтона о том, что Гавана представляет угрозу для интересов Соединённых Штатов.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель вновь опроверг утверждения Вашингтона о том, что Гавана представляет угрозу для интересов Соединённых Штатов. В своём заявлении в социальной сети Х он подчеркнул, что реальной угрозой являются сами США.

Глава государства выступил с этим заявлением на фоне повторного масштабного сбоя в работе национальной энергосистемы. Отключение электроэнергии произошло 10 июля — спустя всего несколько дней после предыдущего коллапса, зафиксированного 6 июля. На протяжении нескольких дней практически вся территория республики остаётся без электроснабжения.

Диас-Канель отметил, что повторная авария серьёзно осложняет восстановительные работы, однако энергетики продолжают борьбу за стабилизацию системы. По его данным, некоторые тепловые электростанции уже запускаются, другие синхронизируются и наращивают нагрузку.

При этом он подчеркнул, что процесс крайне сложен и протекает в условиях так называемой «геноцидной нефтяной блокады» со стороны США.

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