«Угроза — это США»: Диас-Канель обвинил Вашингтон в энергоколлапсе на Кубе

Глава государства выступил с этим заявлением на фоне повторного масштабного сбоя в работе национальной энергосистемы. Отключение электроэнергии произошло 10 июля — спустя всего несколько дней после предыдущего коллапса, зафиксированного 6 июля. На протяжении нескольких дней практически вся территория республики остаётся без электроснабжения.