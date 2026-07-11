В США ожидают хороших новостей по Ормузскому проливу

Как заявил один из чиновников, в настоящее время Вашингтон ведет переговоры с Тегераном, направленные на заключение более широкой мирной сделки при посредничестве Катара. В США фиксируют признаки того, что в Тегеране могут быть готовы к достижению такого соглашения. Также стало известно о прибытии главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Оман для переговоров.