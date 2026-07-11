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В США ожидают хороших новостей по Ормузскому проливу

Представители администрации США ожидают, что Тегеран в ближайшее время сделает публичное заявление об открытии Ормузского пролива.

Источник: Reuters

Как передают американские СМИ, ожидается, что Иран сделает заявление о полном открытии пролива и пообещает, что военные перестанут обстреливать корабли в регионе.

Как заявил один из чиновников, в настоящее время Вашингтон ведет переговоры с Тегераном, направленные на заключение более широкой мирной сделки при посредничестве Катара. В США фиксируют признаки того, что в Тегеране могут быть готовы к достижению такого соглашения. Также стало известно о прибытии главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Оман для переговоров.

Ранее журналист Барак Равид со ссылкой на источники заявлял, что от Ирана требуют признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по коммерческим судам.

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