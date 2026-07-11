В США ожидают хороших новостей по Ормузскому проливу

Как передают американские СМИ, ожидается, что Иран сделает заявление о полном открытии пролива и пообещает, что военные перестанут обстреливать корабли в регионе.
Как заявил один из чиновников, в настоящее время Вашингтон ведет переговоры с Тегераном, направленные на заключение более широкой мирной сделки при посредничестве Катара. В США фиксируют признаки того, что в Тегеране могут быть готовы к достижению такого соглашения. Также стало известно о прибытии главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Оман для переговоров.
Ранее журналист Барак Равид со ссылкой на источники заявлял, что от Ирана требуют признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по коммерческим судам.