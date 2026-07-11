Поляки освистали делегацию Качиньского во время траурных мероприятий

Напомним, траурные акции проходят по всей Польше в память о массовом уничтожении поляков украинскими националистами в 1939—1945 годах. Варшава признала эти события геноцидом, ответственность за который лежит на ОУН-УПА*. Местные жители, байкеры, харцеры и прихожане католической епархии собрались на траурную церемонию, начавшуюся с богослужения за упокой жертв Волынской резни. Символично, что на памятнике высечены названия деревень, население которых было полностью истреблено украинскими националистами.