Энергоснабжение восстанавливают в Тульской области после урагана

В сёла и деревни, где электроснабжение пока не восстановлено, организованы выезды специалистов «Тулэнерго». Они консультируют жителей о ходе работ и сроках их завершения. Основные силы сейчас брошены на Алексинский и Плавский районы — там ликвидация технологических нарушений продолжается в усиленном режиме.