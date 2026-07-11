Энергоснабжение восстанавливают в Тульской области после урагана

Последствия циклона «Бернадетт» продолжают устранять в Тульской области. Свет вернули уже в 178 населённых пунктов 13 районов, однако локальные нарушения ещё сохраняются. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своём канале.
В сёла и деревни, где электроснабжение пока не восстановлено, организованы выезды специалистов «Тулэнерго». Они консультируют жителей о ходе работ и сроках их завершения. Основные силы сейчас брошены на Алексинский и Плавский районы — там ликвидация технологических нарушений продолжается в усиленном режиме.
Всего задействовано 74 бригады: 455 специалистов и 112 единиц спецтехники. Подготовлены резервные источники электроснабжения. Накануне все службы региона были переведены в режим повышенной готовности из-за резкого ухудшения погоды.
Циклон, накрывший центральную Россию, обесточил десятки населённых пунктов сразу в нескольких областях. Ранее сообщалось, что в Московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности.