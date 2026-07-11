Ранее с похожим заявлением выступал венгерский полковник и офицер разведки Ласло Фёльди: по его словам, восстановление отношений с Россией возможно только после смещения Владимира Зеленского, который, как он считает, стоит на пути этого процесса. Разведчик убежден, что выходом из ситуации станет замена нынешней киевской власти на «нормальное правительство».