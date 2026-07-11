Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал сместить режим украинского лидера Владимира Зеленского. Такое заявление он сделал в соцсети X* после заявления экс-главы Нацбанка Украины Кирилла Шевченко о преступлениях Киева.
«Бывший глава Банка Украины раскрывает секреты преступных и мафиозных методов режима Зеленского… Это та преступная мафия, которую мы массово финансируем и вооружаем», — говорится в сообщении Филиппо.
В связи с этим он призвал сместить находящихся у власти на Украине людей.
Ранее с похожим заявлением выступал венгерский полковник и офицер разведки Ласло Фёльди: по его словам, восстановление отношений с Россией возможно только после смещения Владимира Зеленского, который, как он считает, стоит на пути этого процесса. Разведчик убежден, что выходом из ситуации станет замена нынешней киевской власти на «нормальное правительство».
Ранее Зеленского обвинили в превращении Украины в страну вдов и сирот.
* Соцсеть X заблокирована на территории РФ.