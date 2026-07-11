Лукашенко сказал, где в Беларуси скоро будет огромное количество украинцев

Президент Беларуси Александр Лукашенко на празднике «Купалье» в Александрии, приветствуя делегации из регионов России, упомянул и украинцев, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Я знаю, пусть немного, но и украинцы есть здесь. Мы бы хотели, откровенно скажу, чтобы их было больше. И я убежден, что, если мы не забудем об этом празднике, скоро здесь будет огромное количество наших украинцев», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Кстати, Александр Лукашенко сказал и о культурном коде белорусов.
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