Лукашенко сказал, где в Беларуси скоро будет огромное количество украинцев

«Я знаю, пусть немного, но и украинцы есть здесь. Мы бы хотели, откровенно скажу, чтобы их было больше. И я убежден, что, если мы не забудем об этом празднике, скоро здесь будет огромное количество наших украинцев», — подчеркнул Александр Лукашенко.