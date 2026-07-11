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В Венесуэлу доставили первую партию российской гуманитарной помощи

В Венесуэлу прибыл самолет с 10 т российской гуманитарной помощи, сообщил посол РФ в республике Сергей Мелик-Багдасаров. Это первая партия продовольствия и предметов первой необходимости для жителей Венесуэлы, пострадавших из-за землетрясений.

В Венесуэлу прибыл самолет с 10 т российской гуманитарной помощи, сообщил посол РФ в республике Сергей Мелик-Багдасаров. Это первая партия продовольствия и предметов первой необходимости для жителей Венесуэлы, пострадавших из-за землетрясений.

В ближайшее время в Венесуэлу должен прибыть самолет со второй партией гуманитарного груза, добавил господин Мелик-Багдасаров. «Венесуэльцы ожидали прибытия российской помощи и неоднократно говорили мне, что в эти трудные дни очень важно не только продемонстрировать свою поддержку, но и действительно показать, что наши страны продолжают рука об руку идти дальше», — сказал посол журналистам (цитата по ТАСС).

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. Погибли 4,3 тыс. человек, пострадали 16,7 тыс. Сильнее всего пострадал город Ла-Гуайра. Разрушения также зафиксированы в Каракасе, в штатах Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй.

Подробнее — в материале «Ъ» «Семь бед без ответа».

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