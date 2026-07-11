В Венесуэлу доставили первую партию российской гуманитарной помощи

В ближайшее время в Венесуэлу должен прибыть самолет со второй партией гуманитарного груза, добавил господин Мелик-Багдасаров. «Венесуэльцы ожидали прибытия российской помощи и неоднократно говорили мне, что в эти трудные дни очень важно не только продемонстрировать свою поддержку, но и действительно показать, что наши страны продолжают рука об руку идти дальше», — сказал посол журналистам (цитата по ТАСС).