Американские военные займутся развертыванием армии Ливана на юге

В Бейрут прибыла группа военных из Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) для обсуждения механизма передачи контроля на юге Ливана. Как сообщает портал Naharnet, американская делегация встретилась с командующим ливанской армией Рудольфом Хейкалом.
Как отмечает издание, основная цель визита — подготовка к развертыванию ливанских военнослужащих в так называемых «пилотных зонах». Речь идет о первых территориях, которые израильская армия должна покинуть в рамках рамочного соглашения, подписанного 26 июня в Вашингтоне. По данным Naharnet, одной из таких зон должен стать район к северу от реки Литани, включающий населенные пункты Заутар-эль-Гарбия и Фрун.
Сообщается, что на этих участках израильские оккупационные силы будут заменены подразделениями регулярной армии Ливана. Их задача — продемонстрировать способность контролировать ситуацию на границе и предотвращать вылазки шиитской организации «Хезболлах». Официальный представитель Госдепартамента США подтвердил, что ЦЕНТКОМ координирует действия с обеими сторонами на техническом и логистическом уровнях. По его словам, «первая пилотная зона будет запущена в течение нескольких дней».
Встреча в Бейруте состоялась на фоне подготовки к шестому раунду ливано-израильских переговоров, запланированному на 15−16 июля в Риме. Ожидается, что стороны обсудят реализацию достигнутых политических договоренностей. Обеспечением мер безопасности в пограничных районах займется Комитет по контролю за соблюдением режима прекращения огня, который возглавляет американский генерал Джозеф Клирфилд.
Ранее президент Ливана Джозеф Аун обратился к Вашингтону с просьбой оказать давление на Израиль для ускорения вывода войск. Глава республики предупредил, что «продолжение оккупации ставит под угрозу выполнение рамочного соглашения».
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