Американские военные займутся развертыванием армии Ливана на юге

Сообщается, что на этих участках израильские оккупационные силы будут заменены подразделениями регулярной армии Ливана. Их задача — продемонстрировать способность контролировать ситуацию на границе и предотвращать вылазки шиитской организации «Хезболлах». Официальный представитель Госдепартамента США подтвердил, что ЦЕНТКОМ координирует действия с обеими сторонами на техническом и логистическом уровнях. По его словам, «первая пилотная зона будет запущена в течение нескольких дней».