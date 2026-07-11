Оман предложил создать два коридора для навигации в Ормузе, сообщил CNN

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Оман предложил создать два коридора в Ормузском проливе, передает телеканал CNN со ссылкой на источник, осведомленный о переговорах с Ираном по этому вопросу.
«Оман подготовил предложение для управления навигацией в Ормузском проливе через два отдельно контролируемых маршрута», — говорится в сообщении.
Северный коридор может быть создан через территориальные воды Ирана. Проход через него предполагает обязательное одобрение со стороны иранских властей. Взыскание платы за использование этого пути не предусмотрено.
Телеканал указывает, что на встрече в субботу главы МИД Ирана и Омана обсуждали механизмы для обеспечения безопасного прохода судов в Ормузском проливе.
Как сообщил журналист портала Axios Барак Равид, делегация Ирана передала идею о двух маршрутах для навигации в Ормузе на рассмотрение в Тегеран. Ранее он со ссылкой на американских чиновников утверждал, что США в субботу требуют от Ирана признать пролив открытым и пообещать прекратить удары по коммерческим судам.
В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Тем не менее в ночь на 8 июля Соединенные Штаты возобновили обстрелы. По словам президента Дональда Трампа, это стало реакцией на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность атак, если такая ситуация повторится.
Исламская республика в ответ наносит удары по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке. МИД страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.