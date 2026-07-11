Фицо: на саммите НАТО был проявлен интерес к диалогу с РФ

Саммит НАТО проходил в Анкаре 7−8 июля. Итоговая декларация стала беспрецедентно краткой по меньшей мере за последнюю четверть века. Страны НАТО договорились выделить Украине €70 млрд в 2026 году и заявили, что обязуются поддерживать ее на эквивалентном уровне в 2027 году. При этом обязательство о приеме Киева в альянс не упоминалось.