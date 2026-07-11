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Фицо: на саммите НАТО был проявлен интерес к диалогу с РФ

Премьер-министр Словакии напомнил, что республика не будет участвовать в пакете военной помощи альянса в размере €70 млрд для Украины.

БРАТИСЛАВА, 11 июля. /ТАСС/. Многие участники саммита НАТО, который прошел в Анкаре 7−8 июля, проявили интерес к диалогу с Россией. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, размещенном в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Для меня принципиально важным стало то, что многие страны НАТО проявили интерес к [необходимости] вести диалог с Россией, что я приветствую и длительное время поддерживаю», — сказал премьер. «Мы [выступаем] за сотрудничество, за диалог. Мы против войны», — добавил глава правительства.

Он напомнил, что Словакия не будет участвовать в пакете военной помощи НАТО в размере €70 млрд для Украины.

Саммит НАТО проходил в Анкаре 7−8 июля. Итоговая декларация стала беспрецедентно краткой по меньшей мере за последнюю четверть века. Страны НАТО договорились выделить Украине €70 млрд в 2026 году и заявили, что обязуются поддерживать ее на эквивалентном уровне в 2027 году. При этом обязательство о приеме Киева в альянс не упоминалось.

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