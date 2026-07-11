Guardian: Европа может согласиться на уплату сбора за проход через Ормуз

По ее данным, в европейских столицах полагают, что уплата сбора должна быть добровольной и регламентироваться Международной морской организацией (ИМО) ООН. В качестве образца в Европе предлагают рассмотреть ситуацию в Малаккском проливе: транзит через эту водную артерию не предполагает оплаты, однако страны и частные корпорации делают добровольные взносы в специальные фонды, которые помогают прибрежным государствам компенсировать расходы за патрулирование пролива и обеспечение экологической безопасности в нем.