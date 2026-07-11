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Трамп заявил, что успешно прошел когнитивный тест

Президент США Дональд Трамп сообщил, что успешно прошел когнитивный тест в Военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что успешно прошел когнитивный тест в Военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Об этом он написал на странице в социальной сети Truth Social.

Как сообщил Трамп, он прошел плановое медицинское обследование, которое проходит раз в полгода, а в этот раз сам трижды настоял на дополнительной проверке когнитивных способностей.

Президент США добавил, что он единственный из американских лидеров, кто прошел этот тест на отлично и ответил на все вопросы без исключения, — по его словам, повторить такой результат смогли бы немногие в Вашингтоне.

Ранее врач Новоселов оценил когнитивные тесты Трампа.

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