Президент США Дональд Трамп заявил, что успешно прошел когнитивный тест в Военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Об этом он написал на странице в социальной сети Truth Social.
Как сообщил Трамп, он прошел плановое медицинское обследование, которое проходит раз в полгода, а в этот раз сам трижды настоял на дополнительной проверке когнитивных способностей.
Президент США добавил, что он единственный из американских лидеров, кто прошел этот тест на отлично и ответил на все вопросы без исключения, — по его словам, повторить такой результат смогли бы немногие в Вашингтоне.
Ранее врач Новоселов оценил когнитивные тесты Трампа.