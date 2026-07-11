Польша включилась в диалог о переходе под «ядерный зонтик» Франции

Варшава и Париж провели первоначальные консультации в рамках предложения президента Франции Эммануэля Макрона о формировании общеевропейской системы ядерного сдерживания. Об этом сообщили в польском МИД.
«Польша и Франция 10 июля 2026 года провели первые консультации руководящей группы по вопросам ядерного сотрудничества в Париже», — отмечается в заявлении министерства.
В Варшаве не стали раскрывать детали состоявшихся дискуссий, указав лишь, что «стороны сосредоточились на актуальных вопросах безопасности в Европе».
Накануне Макрон озвучил планы по переходу Франции к доктрине «продвинутого сдерживания», предполагающей организацию совместных тренировок с союзниками и дислокацию компонентов французских стратегических ядерных сил на территориях европейских партнеров. Глава государства также сообщил о намерении нарастить ядерный потенциал республики, при этом Париж больше не планирует публиковать данные о точном числе имеющихся боеголовок.
Ранее сообщалось, что над усилением своих ядерных сил задумалась Северная Корея.