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Польша включилась в диалог о переходе под «ядерный зонтик» Франции

Эммануэль Макрон продвигает идею общеевропейского «ядерного зонтика»: Польша и Франция провели первые переговоры в Париже.

Источник: Аргументы и факты

Варшава и Париж провели первоначальные консультации в рамках предложения президента Франции Эммануэля Макрона о формировании общеевропейской системы ядерного сдерживания. Об этом сообщили в польском МИД.

«Польша и Франция 10 июля 2026 года провели первые консультации руководящей группы по вопросам ядерного сотрудничества в Париже», — отмечается в заявлении министерства.

В Варшаве не стали раскрывать детали состоявшихся дискуссий, указав лишь, что «стороны сосредоточились на актуальных вопросах безопасности в Европе».

Накануне Макрон озвучил планы по переходу Франции к доктрине «продвинутого сдерживания», предполагающей организацию совместных тренировок с союзниками и дислокацию компонентов французских стратегических ядерных сил на территориях европейских партнеров. Глава государства также сообщил о намерении нарастить ядерный потенциал республики, при этом Париж больше не планирует публиковать данные о точном числе имеющихся боеголовок.

Ранее сообщалось, что над усилением своих ядерных сил задумалась Северная Корея.

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