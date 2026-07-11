Польша включилась в диалог о переходе под «ядерный зонтик» Франции

Накануне Макрон озвучил планы по переходу Франции к доктрине «продвинутого сдерживания», предполагающей организацию совместных тренировок с союзниками и дислокацию компонентов французских стратегических ядерных сил на территориях европейских партнеров. Глава государства также сообщил о намерении нарастить ядерный потенциал республики, при этом Париж больше не планирует публиковать данные о точном числе имеющихся боеголовок.