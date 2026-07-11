CNN: Оман предложил организовать проход в Ормузском проливе по двум маршрутам

По их сведениям, предложение еще не было окончательно согласовано. Предполагается, что открытыми для судов будут оба коридора. Южный коридор, проходящий через территориальные воды Омана, будет функционировать на довоенных условиях, суда смогут свободно проходить по нему. Пересекающие же Ормузский пролив по так называемому северному коридору суда должны будут заранее получить разрешение Ирана, при этом плата за проход взиматься не будет.