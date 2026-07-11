CNN: Оман предложил создать два отдельных коридора для судов в Ормузском проливе

Южный коридор будет проходить через территориальные воды Омана. По нему суда смогут проходить свободно, на довоенных условиях. Северный коридор будет пролегать через иранские территориальные воды. Для прохода по нему потребуется предварительное разрешение Ирана, но плата взиматься не будет. Оман и Иран продолжают обсуждать соглашение, уточнили собеседники CNN.