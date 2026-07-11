США ожидают заявления Ирана об открытии Ормузского пролива

Американские чиновники ожидают публичного заявления Ирана об открытии Ормузского пролива в ближайшие дни, сообщает газета Washington Post со ссылкой на самих чиновников.
«Они ожидают, что Иран выпустит публичное заявление в ближайшие дни о полном открытии пролива и обещание, что иранские силы перестанут обстреливать корабли в этой акватории», — пишет издание.
Как рассказал изданию один из собеседников, сейчас Вашингтон ведет с Тегераном переговоры о более масштабной мирной сделке, а роль посредника в этом процессе взял на себя Катар. По его словам, американская сторона отмечает признаки того, что иранцы готовы пойти на подобное соглашение.
Ранее журналист издания Axios Барак Равид, ссылаясь на американских чиновников, сообщал, что Вашингтон требует от Тегерана в субботу подтвердить открытие Ормузского пролива и дать обещание прекратить удары по коммерческим судам.
Ранее США требовали от Ирана в субботу признать Ормузский пролив открытым.