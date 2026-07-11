США ожидают заявления Ирана об открытии Ормузского пролива

Как рассказал изданию один из собеседников, сейчас Вашингтон ведет с Тегераном переговоры о более масштабной мирной сделке, а роль посредника в этом процессе взял на себя Катар. По его словам, американская сторона отмечает признаки того, что иранцы готовы пойти на подобное соглашение.