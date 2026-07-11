Европа допускает добровольную уплату сборов за судоходство в Ормузе

Европейские страны рассматривают возможность введения системы добровольных платежей за проход судов через Ормузский пролив. Как сообщает британская газета The Guardian, в европейских столицах полагают, что такие сборы должны носить добровольный характер и регулироваться Международной морской организацией (ИМО) — специализированным учреждением ООН.
За образец предлагается взять модель, действующую в Малаккском проливе: транзит через эту водную артерию не предполагает обязательной оплаты, однако страны и частные корпорации делают добровольные взносы в специальные фонды. Эти средства помогают прибрежным государствам компенсировать расходы на патрулирование и обеспечение экологической безопасности.
По информации издания, соответствующее предложение разработал Оман совместно с британскими юристами. Оманские власти выразили готовность направить своих юридических экспертов в Тегеран для детального обсуждения плана.
Вице-премьер Великобритании Дэвид Лэмми ранее заявлял, что введение обязательных сборов за проход через Ормузский пролив стало бы «катастрофическим» сценарием. При этом в Лондоне отмечают, что добровольные платежи за навигационные услуги могут соответствовать международной практике при условии их согласования с ИМО.
Вопрос обсуждается на фоне обострения вокруг Ормузского пролива — одного из ключевых энергетических маршрутов мира, через который проходит значительная часть поставок нефти и сжиженного природного газа. США требуют от Ирана публично подтвердить открытость пролива и гарантировать прекращение атак на коммерческие суда.
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