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Европа допускает добровольную уплату сборов за судоходство в Ормузе

Европейские страны рассматривают возможность введения системы добровольных платежей за проход судов через Ормузский пролив.

Европейские страны рассматривают возможность введения системы добровольных платежей за проход судов через Ормузский пролив. Как сообщает британская газета The Guardian, в европейских столицах полагают, что такие сборы должны носить добровольный характер и регулироваться Международной морской организацией (ИМО) — специализированным учреждением ООН.

За образец предлагается взять модель, действующую в Малаккском проливе: транзит через эту водную артерию не предполагает обязательной оплаты, однако страны и частные корпорации делают добровольные взносы в специальные фонды. Эти средства помогают прибрежным государствам компенсировать расходы на патрулирование и обеспечение экологической безопасности.

По информации издания, соответствующее предложение разработал Оман совместно с британскими юристами. Оманские власти выразили готовность направить своих юридических экспертов в Тегеран для детального обсуждения плана.

Вице-премьер Великобритании Дэвид Лэмми ранее заявлял, что введение обязательных сборов за проход через Ормузский пролив стало бы «катастрофическим» сценарием. При этом в Лондоне отмечают, что добровольные платежи за навигационные услуги могут соответствовать международной практике при условии их согласования с ИМО.

Вопрос обсуждается на фоне обострения вокруг Ормузского пролива — одного из ключевых энергетических маршрутов мира, через который проходит значительная часть поставок нефти и сжиженного природного газа. США требуют от Ирана публично подтвердить открытость пролива и гарантировать прекращение атак на коммерческие суда.

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