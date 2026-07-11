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Водитель погиб после массированных ударов дронов по трассам ДНР

В субботу в Донецкой Народной Республике в результате атак украинских ударных беспилотников погиб один мирный житель и пострадали ещё 15 человек.

В субботу в Донецкой Народной Республике в результате атак украинских ударных беспилотников погиб один мирный житель и пострадали ещё 15 человек. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своём MAX-канале.

Основные удары пришлись на автомобильные трассы. В Мангушском муниципальном округе на дороге Урзуф — Ялта под обстрел попал грузовой автомобиль, водитель погиб на месте.

Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Старобешевском районе: при атаке на пассажирский автобус, следовавший по маршруту Новый Свет — Донецк, ранения получили девять человек. Инцидент произошёл на трассе Донецк — Новоазовск — Седово вблизи посёлка Старобешево.

Мужчина с ранениями средней степени тяжести госпитализирован на автодороге Красногоровка — Желанное в Донецке. Пострадавшие также зафиксированы в Макеевке, Харцызске, Дебальцево, Шахтёрском и Амвросиевском округах. В последнем случае атаке подвергся автомобиль, ранен водитель.

Глава региона уточнил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, и пожелал им скорейшего выздоровления. Пушилин также сообщил о повреждениях инфраструктуры, но не привёл деталей.

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