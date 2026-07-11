В Одессе прогремели новые взрывы

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Взрывы снова прогремели в Одессе на юге Украины на фоне объявленной в регионе тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».
Ранее в субботу телеканал сообщал, что в Одессе был слышен взрыв.
«В Одессе прозвучали взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».
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