Минэнерго контролирует восстановление энергоснабжения Новгородской области

Более 14 тысяч жителей Новгородской области остались без электричества после непогоды, авария устраняется, сообщил ранее в субботу губернатор региона Александр Дронов. Он уточнил, что из-за непогоды в Новгородской области начались массовые отключения электроэнергии. Под них попали 10 округов: Крестецкий, Старорусский, Чудовский, Новгородский, Парфинский, Демянский, Пестовский, Батецкий, Маловишерский и Шимский.