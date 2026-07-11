Ле Пен рассказала, под каким лозунгом начнет президентскую кампанию

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Баллотирующаяся в президенты Франции представитель правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен рассказала, что начнет свою кампанию под лозунгом возрождения Франции.
«Прежде всего речь идет о возрождении Франции в практическом смысле: о возрождении нашей промышленности, нашей системы здравоохранения, наших школ, нашей безопасности и нашего суверенитета», — заявила Ле Пен в интервью газете Journal du Dimanche.
В частности, французский правый политик заявила о необходимости восстановить должный контроль над французскими границами.
По мнению Ле Пен, одни из ее основных конкурентов на грядущих выборах — центристы — продолжат продвигать линию действующего президента страны Эммануэля Макрона.
Ле Пен подчеркнула, что пока у нее будет оставаться законная возможность участвовать в президентской кампании, она продолжит это делать.
Во вторник апелляционный суд Парижа смягчил приговор Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента. Ей сократили срок действия запрета на участие в выборах с пяти лет до 45 месяцев, 30 из которых условно, что позволяет ей баллотироваться в президенты. Ле Пен также приговорили к трем годам лишения свободы, из которых два года условно и один с электронным браслетом, и к штрафу в 100 тысяч евро.
После этого Ле Пен заявила, что будет баллотироваться в президенты Франции в 2027 году. Выборы пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года. Она добавила, что очень скоро начнет предвыборную кампанию вместе с главой партии Жорданом Барделла.