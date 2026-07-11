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Гассиев победил Кадиру и защитил титул чемпиона мира WBA

Российский боксёр Мурат Гассиев победил немца Питера Кадиру и защитил титул чемпиона мира WBA в главном поединке турнира IBA.PRO 19.

Российский боксёр Мурат Гассиев победил немца Питера Кадиру и защитил титул чемпиона мира WBA в главном поединке турнира IBA.PRO 19.

Поединок завершился победой Гассиева техническим нокаутом в шестом раунде. Угол немецкого боксёра выбросил белое полотенце.

Изначально Гассиев должен был провести бой с французом Тони Йока, но тот получил травму.

Гассиев защитил титул чемпиона мира WBA. В его активе 34 победы при двух поражениях.

Ранее Сусленков победил бывшего временного чемпиона мира Джойса на турнире IBA.PRO 19.