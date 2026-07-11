Лукашенко рассказал, без чего не смогут существовать славянские государства

Глава государства подчеркнул, что ему особенно приятно видеть совсем юных зрителей. В Александрии, мы награждаем победителей семейного проекта «Властелин села». Он отметил, что это большая радость — видеть красивые молодые пары, которые захотели жить и работать в деревне, растить детей, с малых лет приучая их к труду на земле.