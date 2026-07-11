Лукашенко рассказал, без чего не смогут существовать славянские государства

МИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что без деревни славянские государства существовать не смогут.
«Государство будет делать все для того, чтобы вовлечь молодежь в сельскую жизнь. Без деревни наши славянские государства существовать не смогут», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Глава государства подчеркнул, что ему особенно приятно видеть совсем юных зрителей. В Александрии, мы награждаем победителей семейного проекта «Властелин села». Он отметил, что это большая радость — видеть красивые молодые пары, которые захотели жить и работать в деревне, растить детей, с малых лет приучая их к труду на земле.
11 июля вечером лидер страны выступил на республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») в агрогородке Александрия Могилевской области. Праздник традиционно проходит на берегу Днепра. В числе главных тем в 2026 году — Год белорусской женщины.