NYT узнала о секретном заводе по производству дронов в Германии

Завод по производству принадлежит компании Helsing SE — крупнейшему европейскому стартапу в области искусственного интеллекта. Производство, как уточняет NYT, расположено в пригородном промышленном комплексе и работает в условиях секретности: название компании на здании не упоминается из-за опасений диверсий. Газета пишет, что на предприятии работают около 100 человек, а в случае угрозы его можно перенести в другое место в течение дня.